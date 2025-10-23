منظمات أممية تدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذ الأرواح في السودان

في بيان مشترك، دعت أربع منظمات تابعة للأمم المتحدة إلى تحرك عالمي عاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، مشيرةً إلى المعاناة الهائلة والمخاطر المتزايدة التي يواجهها السكان.
وجاءت الدعوة عقب زيارة ميدانية إلى السودان شملت مناطق النزاع في دارفور والخرطوم ومواقع أخرى، نفذها مسؤولون من المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، حيث وقفوا على حجم الدمار الإنساني.
وأكد البيان أن السودان يشهد واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة، بينهم 9.6 ملايين نازح داخلي، ونحو 15 مليون طفل.
وطالبت المنظمات الأممية بوقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إضافة إلى تمويل مرن وعاجل لتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة، ودعم الحلول الدائمة للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.