منظمات أممية تدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذ الأرواح في السودان

وجاءت الدعوة عقب زيارة ميدانية إلى السودان شملت مناطق النزاع في دارفور والخرطوم ومواقع أخرى، نفذها مسؤولون من المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، حيث وقفوا على حجم الدمار الإنساني.