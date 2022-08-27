أمين "آركو": الاحتفال بـ"اليوم الدولي" يزيد الوعي بخطورة آثار التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية

ولفت إلى أن خطر التجارب النووية لا يقتصر فقط على تهديد السلم العالمي؛ بل هي ذات عواقب وخيمة على صحة السكان وتعطيل حياتهم وسبل عيشهم؛ وتؤثر على البيئة الطبيعية لكوكبنا الأرضي؛ وتعد المآسي الإنسانية والبيئية الناجمة عنها أسبابًا منطقية لدفع دول العالم أجمع إلى الاحتفال بهذا اليوم؛ من أجل إطلاق برامج وأنشطة تثقيفية تهدف إلى لفت اهتمام العالم وتوحيد جهوده في منع إجراء المزيد من تجارب الأسلحة النووية التي خلّفت أضرارًا ألقت بظلال قاتمة على جبين الإنسانية؛ مشيرًا إلى أن خلو العالم من هذا النوع من الأسلحة يضمن عدم إضافة معاناة إنسانية جديدة؛ داعيًا إلى استخدام الطاقة النووية لخدمة الإنسان في الجوانب التنموية.