ترامب: لن أترشح في 2028 في حال خسرتُ الانتخابات نوفمبر المقبل

وفي التفاصيل، قال المرشح الجمهوري في برنامج "فول ميجور": "كلا، لا أرى نفسي مرشحًا، لا أرى نفسي مرشحًا. أعتقد أن هذا سيكون كل شيء. لا أتصور هذا الأمر على الإطلاق"، لكنه عبَّر عن أمله بإحراز "نجاح" في صناديق الاقتراع في الخامس من نوفمبر خلال مواجهة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.