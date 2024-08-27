البنتاغون: الناقلة "سونيون" ما تزال مشتعلة ويتسرب منها النفط بالبحر الأحمر

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان السبت، من أن "هجمات الحوثيين المستمرة تهدد بتسرب مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، وهي كمية أكبر بأربعة أضعاف من كارثة إكسون فالديز" عام 1989 والتي تشكل واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.