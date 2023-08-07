أمريكا: وقف مساعدات للنيجر قيمتها تتجاوز 100 مليون دولار بسبب الانقلاب العسكري

وفي وقت سابق، أعلن الجيش المالي اليوم الاثنين أن باماكو وواغادوغو بصدد إرسال وفد رسمي مشترك إلى نيامي "تضامنًا" مع النيجر في ظل تلويح دول في غرب إفريقيا بتدخُّل عسكري لمواجهة الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، وفقًا لـ"العربية نت".