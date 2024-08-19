اجتماع عربي يدعو لدعم "الأونروا" لتمكينها من استئناف العملية التعليمية بغزة

وأدان مجلس الشؤون التربوية، العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، بهدف تحقيق سياسة الإبادة الجماعية وفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، فضلاً عن التداعيات السلبية على العملية التعليمية والتربوية لأبناء فلسطين، داعيًا المجتمع الدولي بجميع هيئاته ومؤسساته إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان.