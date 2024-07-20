"أوباما" يخرج عن صمته وكبار المانحين أوقفوا دعمهم.. خناق الانسحاب يشتد حول "بايدن"!

فقد أظهر استطلاع أجراه مركز "أب – نورك" لأبحاث الشؤون العامة، أن نحو 6 من كل 10 ديمقراطيين يعتقدون أن كامالا هاريس؛ ستؤدي عملاً جيداً في منصب الرئيس بدلاً من بايدن؛ لكن المعضلة ليست في مَن ينوب بايدن بقدر ما يشكّله انسحابه الذي لا يملك قراره إلا هو؛ باعتباره الفائز في الانتخابات التمهيدية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".