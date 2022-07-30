بكين تعلن عن مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في مضيق تايوان

اتهمت الصين الولايات المتحدة بازدواجية المعايير في الأمم المتحدة بسبب تحديها لسيادة بكين على تايوان، رغم تأكيدها على مبدأ السيادة لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.
وبعد يوم من تحذير الزعيم الصيني شي جين بينغ للرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية من اللعب بالنار في مسألة تايوان؛ عزّز نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، هذه الرسالة خلال اجتماع حول أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وفي إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة دون أن يذكرها بالاسم؛ قال تشانغ: "في الوقت الذي تشدّد فيه بعض الدول مرارًا وتكرارًا على مبدأ السيادة في قضية أوكرانيا، فإنها تتحدّى باستمرار سيادة الصين على تايوان، بل إنها تتعمّد إثارة التوتر في مضيق تايوان".
وتقول روسيا: إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لتخليص أوكرانيا من القوميين الخطرين، لكن كييف والغرب يقولون: إنها حرب عدوانية غير مبررة.