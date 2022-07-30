بكين تعلن عن مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في مضيق تايوان

وفي إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة دون أن يذكرها بالاسم؛ قال تشانغ: "في الوقت الذي تشدّد فيه بعض الدول مرارًا وتكرارًا على مبدأ السيادة في قضية أوكرانيا، فإنها تتحدّى باستمرار سيادة الصين على تايوان، بل إنها تتعمّد إثارة التوتر في مضيق تايوان".