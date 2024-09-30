إسرائيل تشن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار السكان بالإخلاء

شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الاثنين، بعد تحذيرات وإنذارات لإخلاء مناطق سكنية.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر لقناة العربية بأن الغارات الإسرائيلية، وعددها 6 على الأقل، استهدفت المريجة والليلكي وبئر العبد بالضاحية الجنوبية. وأسفرت عن تدمير 8 بنايات في المريجة. وسُمع دوي بعض انفجارات الضاحية في بيروت.
ودعا الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، سكان 3 أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، إلى الإخلاء حفاظًا على سلامتهم، وفقًا للعربية نت.
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس متوجهًا إلى سكان الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة: "أنتم موجودون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله.. ولذلك سوف يعمل جيش الدفاع ضدها بقوة".
وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
وبدأ الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البنى التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.
وأفادت تقارير إعلامية بتوغل قوات مشاة ودبابات إسرائيلية في بعض قرى الجنوب اللبناني.
وفي المقابل، أعلن حزب الله، الاثنين، في بيان أنه هاجم إسرائيل باستخدام "الصاروخ نور" الذي تقول مصادر مطلعة لدى الحزب إنه صاروخ باليستي.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) لم تتمكن من القيام بدوريات بسبب شدة الضربات الإسرائيلية وصواريخ حزب الله التي تستهدف إسرائيل.