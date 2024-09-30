إسرائيل تشن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار السكان بالإخلاء

وفي التفاصيل، أفادت مصادر لقناة العربية بأن الغارات الإسرائيلية، وعددها 6 على الأقل، استهدفت المريجة والليلكي وبئر العبد بالضاحية الجنوبية. وأسفرت عن تدمير 8 بنايات في المريجة. وسُمع دوي بعض انفجارات الضاحية في بيروت.