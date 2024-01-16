غزة.. انقطاع الاتصالات يشلّ عمليات انتشال الشهداء والجرحى لليوم الخامس

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، أن استمرار انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، شل عمل الاستجابة لنداءات الأهالي لنقل الجرحى والمرضى إلى المستشفيات.