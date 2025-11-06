الفلبين تعلن حالة الطوارئ مع تخطي حصيلة ضحايا الإعصار كالمايجي 241 قتيلًا ومفقودًا

وقالت السلطات: "إن الإعصار أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 114 شخصًا، معظمهم غرقوا في فيضانات مفاجئة، بينما ما يزال 127 آخرون في عداد المفقودين، كثير منهم في مقاطعة سيبو أكثر المناطق تضررًا، قبل أن يغادر الإعصار الأرخبيل الفلبيني الأربعاء متجهًا إلى بحر الصين الجنوبي".