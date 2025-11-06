الفلبين تعلن حالة الطوارئ مع تخطي حصيلة ضحايا الإعصار كالمايجي 241 قتيلًا ومفقودًا

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس, حالة الطوارئ اليوم الخميس، بعد أن خلّف الإعصار كالمايجي ما لا يقل عن 241 قتيلًا ومفقودًا في المقاطعات الوسطى، في أسوأ كارثة طبيعية تضرب البلاد هذا العام.
وجاء إعلان حالة الطوارئ خلال اجتماع للرئيس الفلبيني مع مسؤولي إدارة الكوارث لتقييم آثار الإعصار، مشيرًا إلى أن القرار سيسمح للحكومة بصرف الأموال الطارئة بسرعة أكبر، إضافة إلى منع احتكار المواد الغذائية وارتفاع أسعارها.
وقالت السلطات: "إن الإعصار أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 114 شخصًا، معظمهم غرقوا في فيضانات مفاجئة، بينما ما يزال 127 آخرون في عداد المفقودين، كثير منهم في مقاطعة سيبو أكثر المناطق تضررًا، قبل أن يغادر الإعصار الأرخبيل الفلبيني الأربعاء متجهًا إلى بحر الصين الجنوبي".
وأوضحت الحكومة أن الإعصار أثر على نحو مليوني شخص، وتسبب في نزوح أكثر من 560 ألف قروي، من بينهم نحو 450 ألفًا جرى إجلاؤهم إلى مراكز إيواء طارئة.