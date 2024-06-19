مدفوعتان بصراعهما مع الغرب.. روسيا وكوريا الشمالية توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، على اتفاق شراكة استراتيجية شاملة، اليوم "الأربعاء"، خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي وحظيت بحماس واحتفالات ضخمة في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ، وذلك في إطار صراعهما مع دول الغرب، وخضوعهما للعقوبات.

وهتف آلاف الكوريين الشماليين: "مرحبًا بوتين" على طول الجادات الواسعة للمدينة، رافعين الأعلام الروسية والكورية الشمالية وأكاليل الزهور، بينما بدأ "بوتين" زيارته الأولى إلى كوريا الشمالية منذ 24 عامًا، ثم وقع الزعيمان على الشراكة الاستراتيجية الجديدة لتحل محل الاتفاقيات السابقة الموقعة في أعوام 1961 و2000 و2001؛ وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".