إسرائيل تعلن مقتل شخصين في الجولان بعد إصابة سيارتهما بـ"صاروخ من لبنان"

وفي التفاصيل، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "بعد سقوط صواريخ في الجولان أعلنت الفرق الطبية مقتل رجل وامرأة"، مشيرة إلى أن سيارتهما أصيبت مباشرة.