استطلاع: نصف الإسرائيليين يعارضون شنّ عملية عسكرية برية في قطاع غزة

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجَه صحيفةُ "معاريف"، الجمعة؛ أن حوالي نصف الإسرائيليين يعارضون شنّ عملية عسكرية برية "فورًا" في قطاع غزة. وردًّا على سؤال: "هل يجب أن ينفذ الجيش عملية برية في غزة فورًا أو من الأفضل الانتظار"؟ رأى "49%" من المستطلعين أنه يجب الانتظار، مقابل "29%" اعتبروا أنه ينبغي شنّ الهجوم فورًا.