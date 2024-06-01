"حماس" تعلّق على مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة: مستعدّون للتعامل بإيجابية

وأوضح بايدن، وفق "سكاي نيوز عربية"، أن المرحلة الأولى ستستمرّ لمدة ستة أسابيع، وتشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المراكز السكنية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.