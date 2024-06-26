اتهمه بالخيانة ووصفه بـ"الملعون".. أولمرت يطالب بطرد نتنياهو من الحكومة

ورأى أن "كل يوم إضافي يستمر فيه هذا الرجل الملعون في تحمل المسؤولية الاسمية عن إدارة الدولة؛ هو يوم يشكل خطرًا ملموسًا على مستقبلها ووجودها"؛ مؤكدًا أن "نتنياهو يريد حربًا لا تنتهي أبدًا، مع إضعاف علاقات إسرائيل مع جيرانها ومع الولايات المتحدة، ويريد تدمير إسرائيل، لا أقل من ذلك.. لقد حان الوقت لطرده".