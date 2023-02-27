"زيلينكسي": الوضع حول خط المواجهة في مدينة باخموت يزداد تعقيدًا

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، من أن الأوضاع حول خط المواجهة في باخموت تزداد صعوبة، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، جاء في مداخلته المسائية اليومية "الأوضاع تزداد تعقيدًا"، مضيفًا "العدو يدمّر بشكل مستمر كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقعنا".
ووصف الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون في باخموت بأنهم "أبطال حقيقيون".
والمعركة للسيطرة على مدينة باخموت الصناعية في شرق أوكرانيا هي الأطول التي خاضتها روسيا حتى الآن منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل عام.
وأكد "زيلينسكي"، في وقت سابق، أن الأوكرانيين سيقاتلون دفاعًا عن باخموت ما داموا يستطيعون ذلك.
وتعلق موسكو أهمية كبرى على السيطرة على باخموت، لكنّ مراقبين يعدون أن هذا الأمر لن يعدو كونه رمزيًا انطلاقًا من الأهمية الإستراتيجية المحدودة للمدينة.
وأعلن دنيس بوشيلين رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" الموالية لموسكو الاثنين أن كل الطرق المؤدية إلى باخموت هي "تحت السيطرة النارية" للقوات الموالية لروسيا.