أعمال عنف في بروكسل بعد مباراة منتخبَي بلجيكا والمغرب

وأوردت الشرطة، في بيان، أنه حتى ما قبل نهاية المباراة "سعى عشرات الأشخاص بعضهم ملثمون، إلى مواجهة الشرطة" في وسط المدينة "الأمر الذي أخلّ بالأمن العام".