72% من المستشفيات المتاخمة للاشتباكات تتوقف.. الحرب تلقي بأثقالها في السودان

ووصفت رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، هبة عمر، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق عن الوضع الصحي في البلاد، الوضع الصحي في السودان بأنه "متدهور للغاية وغير مطمئن"، مرجعة ذلك إلى عدد من الأمور تشمل: "النقص الكبير في الكادر الطبي، وصعوبة الوصول للمستشفيات، لأن القتال بالشوارع مع استمرار إطلاق النار، وكذلك استخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي ما يعيق حركة تنقل الكوادر الطبية، وهناك نقص في المعينات وأكياس الدم والمحاليل والمسكنات والأدوية المنقذة للحياة".