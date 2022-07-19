أمن الدولة اللبناني يداهم مبنى المصرف المركزي ومنزل "رياض سلامة"

وقالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون بعد خروجها من مصرف لبنان: "تم إبلاغنا بأن حاكم مصرف لبنان غير موجود في مبنى المصرف.. أتتنا إشارة من القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، رجا حاموش، لإخلاء البنك المركزي".