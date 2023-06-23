دراسة طبية: سكان المناطق القريبة من المطارات أكثر عُرضة للإصابة بنوبات قلبية

ووجد التحليل "دليلاً على زيادة طفيفة في الخطر" لدخول المستشفى بين الأشخاص الذين تعرضوا لمستوى أعلى من الضوضاء، ويبدو أن الرجال الذين تجاوزوا سن الـ 65 يتأثرون بشكلٍ خاص، ومن المحتمل أن تؤدي الضوضاء في المساء والليل إلى إثارة هذه الأحداث القلبية.