دراسة طبية: سكان المناطق القريبة من المطارات أكثر عُرضة للإصابة بنوبات قلبية

كشفت دراسة طبية جديدة أجرتها جامعة إمبريال كوليدج في لندن، أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المطارات قد يكونون أكثر عُرضة لخطر الإصابة بنوبات قلبية بسبب التوتر الناجم عن الضوضاء الزائدة.
وقام الباحثون بتحليل الحالات الطبية للأمراض القلبية بين السكان الذين يعيشون تحت مسارات الطيران لمطار هيثرو الواقع في غرب لندن، ومن المعروف أن ضوضاء الطائرات ترفع ضغط الدم وتزيد من هرمونات التوتر، وهي عوامل مرتبطة بمشكلات القلب.
ووجد التحليل "دليلاً على زيادة طفيفة في الخطر" لدخول المستشفى بين الأشخاص الذين تعرضوا لمستوى أعلى من الضوضاء، ويبدو أن الرجال الذين تجاوزوا سن الـ 65 يتأثرون بشكلٍ خاص، ومن المحتمل أن تؤدي الضوضاء في المساء والليل إلى إثارة هذه الأحداث القلبية.
وخلص الباحثون إلى أن "هذه النتائج تشكل دليلاً محتملاً على أن ضوضاء الطائرات في المساء ووقت الليل قد ترتبط بزيادة خطر دخول المستشفى بسبب الأمراض القلبية والوفيات لدى السكان الذين يعيشون ضمن محيط ضجيج المطارات.