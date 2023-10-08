"سي إن إن": قلق أمريكي بسبب الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي بشأن هجوم "حماس" المباغت على غلاف غزة

وأشارت الشبكة إلى أن السؤال المطروح الآن على مسؤولي الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية هو ما إذا كانت هناك مؤشرات لم يتم إغفالها، أو ما إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد فشلتا في جمع أي معلومات من شأنها أن تساعد في التنبؤ بالهجوم، حيث صرح المسؤول بأن الإسرائيليين والأمريكيين سيجمعون تقارير في الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هناك أشياء قد فاتت أو ما إذا كانت هناك معلومات استخباراتية تم جمعها وأُسيئت قراءتها أو ما إذا كانت هناك منطقة مظلمة تماماً لم يعرفوا عنها شيئاً.