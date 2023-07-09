"أردوغان" لـ"بايدن": لا علاقة بين انضمام السويد للناتو وصفقة الـ "إف 16"

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض في بيان الأحد إن بايدن عبّر في المكالمة مع أردوغان عن رغبته في الترحيب بالسويد عضوًا في حلف الناتو في أقرب وقت ممكن. وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين ناقشا أيضًا مجموعة من القضايا التي سينظر فيها قادة حلف شمال الأطلسي في القمة التي تُعقد هذا الأسبوع، بما في ذلك دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.