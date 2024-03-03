كل دقيقة لها ثمنها.. سوء التغذية يودي بحياة 15 طفلاً بمستشفى كمال عدوان بغزة

وأضافت على منصة "إكس": "يمكن أن يؤدي سوء التغذية الحاد إلى الوفاة أو يتسبّب في إعاقات معرفية وبدنية للأطفال (...) كل دقيقة لها ثمنها بالنسبة لأطفال غزة فيما يتعلق بتوفير التغذية والماء والرعاية الصحية والحماية من الرصاص والقنابل".