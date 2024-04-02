"حراك احتجاجي".. "بايدن" يواجه مصوتي "غير ملتزم" في الانتخابات التمهيدية بويسكونسن
تواجه المعارضة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب دعمه القوي لـ"إسرائيل" في حربها ضد قطاع غزة، اختباراً جديداً اليوم (الثلاثاء) في ولاية ويسكونسن، حيث تحث مجموعات بميزانية ضئيلة على وسائل التواصل الاجتماعي الناخبين على التصويت بـ"غير ملتزم" في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بالولاية.
وتقوم 60 مجموعة شعبية ومنظمون بدعم قضيتهم من خلال مراكز الاتصالات والبريد واللافتات وطرق الأبواب و"بنوك الأصدقاء"، حيث يتصل المتطوعون بأصدقائهم الذين يتصلون بعد ذلك بأصدقاء آخرين.
وتهدف المجموعة إلى حث 20682 ناخباً على وضع علامة على أوراق اقتراعهم في نسخة من حملة "غير ملتزم" في ويسكونسن، ويشكل هذا العدد أهمية؛ لأن الديمقراطي "بايدن" فاز على الجمهوري دونالد ترامب في الولاية خلال الانتخابات الرئاسية عام 2020 بفارق هذا الرقم، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الناخبون المستهدفون سيتخلون عن "بايدن" ويكلفونه خسارة البيت الأبيض أم لا؟، لكن الجهود المبذولة في ويسكونسن، التي تدعمها حملات مماثلة في الانتخابات التمهيدية في هاواي وميشيغن ومينيسوتا، قد يكون لها عواقب.
ويشكل الحراك الاحتجاجي في صفوف الديمقراطيين حيال الحرب في غزة عقبة في طريق "بايدن".
وفي ميشيغان، التي فاز فيها "بايدن" عام 2020 بعدما صوت أغلبية ناخبيها لـ"ترامب" في 2016، كتب أكثر من 100 ألف ناخب ديمقراطي "غير ملتزم" على بطاقات الاقتراع في انتخابات فبراير التمهيدية، وبلغت أعداد البطاقات التي حملت العبارة ذاتها بما بين 45 و88 ألفاً في ولايات عدة يوم الثلاثاء الكبير.
وتظهر استطلاعات الرأي أن "بايدن" و"ترامب" يتنافسان بقوة على المستوى الوطني، قبل أن يخوضا سباقاً جديداً في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، وفاز "بايدن" في انتخابات 2020 بفارق ضئيل في ولايات رئيسية.