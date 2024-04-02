"حراك احتجاجي".. "بايدن" يواجه مصوتي "غير ملتزم" في الانتخابات التمهيدية بويسكونسن

وفي ميشيغان، التي فاز فيها "بايدن" عام 2020 بعدما صوت أغلبية ناخبيها لـ"ترامب" في 2016، كتب أكثر من 100 ألف ناخب ديمقراطي "غير ملتزم" على بطاقات الاقتراع في انتخابات فبراير التمهيدية، وبلغت أعداد البطاقات التي حملت العبارة ذاتها بما بين 45 و88 ألفاً في ولايات عدة يوم الثلاثاء الكبير.