كيسنجر: أمريكا على حافة حرب مع روسيا والصين

يرى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، أن عالم اليوم يقترب من اختلال توازن خطير، محذرًا من أن الولايات المتحدة على حافة حرب مع روسيا والصين حول قضايا تسببت بها واشنطن جزئيًا، من دون أي مفهوم لكيفية نهاية هذا أو ما الذي من المفترض أن يؤدي إليه.