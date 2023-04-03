الجيش الأوكراني: ما زلنا نسيطر على باخموت

أكّد الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه ما زال يسيطر على باخموت شرقي أوكرانيا، رغم إعلان مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، أنها سيطرت على هذه المدينة "بالمعنى القانوني".
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك "العدو لم يوقف هجومه على باخموت. لكن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون بشجاعة على المدينة وصدوا كثيراً من هجمات العدو".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ قد أكد في وقتٍ سابق، أن الوضع في باخموت أصبح ملتهباً للغاية على مدار الأيام الماضية.
وفي خطابه الليلي، الأحد، قال زيلينسكي؛ عبر الاتصال المرئي «شكراً لجنودنا الذين يقاتلون في أفدييفكا ومارينكا وباخموت. وخاصة باخموت.. الوضع هناك ملتهبٌ للغاية».
في المقابل، ادعى رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين؛ أنه تمّ رفع العَلم الروسي على مبنى إدارة باخموت، وأن القوات الأوكرانية لا تزال في الأجزاء الغربية بالمدينة.
وزعم بريغوجين؛ على تليغرام: "تمت السيطرة على باخموت، بالمعنى القانوني".
وبحسب تقارير عالمية، كان عدد سكان باخموت 70 ألفاً قبل الحرب، حتى تحولت هذه المدينة منذ شهور إلى مسرح لمعارك عنيفة.