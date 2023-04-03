الجيش الأوكراني: ما زلنا نسيطر على باخموت

أكّد الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه ما زال يسيطر على باخموت شرقي أوكرانيا، رغم إعلان مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، أنها سيطرت على هذه المدينة "بالمعنى القانوني".