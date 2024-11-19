اتهامات بتعطيل المساعدات.. "الشيوخ الأمريكي" يصوّت على تشريع لحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل

يصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على تشريع قد يحدّ من بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط اتهامات بأنها تُستخدم في تعطيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
ويقود التشريع السناتور "بيرني ساندرز"، بدعم من الديموقراطيَّيْن: "جيف ميركلي، وبيتر ويلش"؛ بهدف منع مبيعات قذائف المورتر والذخائر الذكية، إضافة إلى قرار آخر برعاية "برايان شاتز" لحظر بيع قذائف الدبابات.
ووصف "ساندرز" في بيان، هذه المبيعات بأنها "غير أخلاقية وغير قانونية"، مشيرًا إلى استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية بقيمة 18 مليار دولار في الصراع. ويحظى مشروع القانون بتأييد واسع من مشرعين ديموقراطيين مثل "إليزابيث وارين، وكريس فان هولين"، الذين أكدوا ضرورة مراجعة تأثير السياسات الأمريكية في النزاع؛ وفق ما ذكره "اليوم السابع".