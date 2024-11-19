اتهامات بتعطيل المساعدات.. "الشيوخ الأمريكي" يصوّت على تشريع لحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل

ووصف "ساندرز" في بيان، هذه المبيعات بأنها "غير أخلاقية وغير قانونية"، مشيرًا إلى استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية بقيمة 18 مليار دولار في الصراع. ويحظى مشروع القانون بتأييد واسع من مشرعين ديموقراطيين مثل "إليزابيث وارين، وكريس فان هولين"، الذين أكدوا ضرورة مراجعة تأثير السياسات الأمريكية في النزاع؛ وفق ما ذكره "اليوم السابع".