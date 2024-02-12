إدخال وزير الدفاع الأميركي إلى العناية المركزة .. ونائبته تتسلم مهامه

ويأتي ذلك بعد أسابيع على كشف أن "أوستن" (70 عامًا) أبقى زياراته السابقة إلى المستشفى سريّة ولم يبلغ الرئيس جو بايدن مباشرة عن تشخصيه بالسرطان، ما أثار انتقادات له، في وقت تواجه الولايات المتحدة أزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.