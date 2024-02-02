"نيويورك تايمز": طهران تخفّض إنتاج اليورانيوم لإزالة التوتر مع واشنطن

جاء ذلك في مقابلة غروسي؛ مع صحيفة "نيويورك تايمز"، حيث تابع: "إن إيران لا تزال تزيد إمداداتها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60%، والذي يمكن تخصيبه بسرعة إلى المستوى اللازم لإنتاج أسلحة نووية"، إلا أن الزيادة في الإنتاج، التي بدأت مباشرة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، "يبدو أنها تراجعت"، على حد تعبير غروسي.