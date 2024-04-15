المعارضة الإسرائيلية: حكومة "نتنياهو" أصبحت خطراً وجودياً على البلاد

وأضاف: "وأيضاً أصدقاؤنا يشمون رائحة ضَعف الحكومة. الأسبوع الماضي كنت في واشنطن، والتقيت بقيادات الإدارة الأمريكية، وهم مصدومون من هذه الحكومة، من انعدام المسؤولية لديها، من انعدام المهنية، من الإدارة الفاشلة، ومن نكران الجميل".