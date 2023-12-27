"العسومي" يدعو الشعوب العربية للتمسك بالمقاطعة الاقتصادية لداعمي إسرائيل

ونوّه إلى الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في تحركه على كل المستويات والمحافل حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.