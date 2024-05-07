استشهاد عشرات الفلسطينيين خلال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لشرقي مدينة رفح

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لا يمكن إحصاء عدد شهداء العدوان على رفح؛ نظرًا لارتفاع العدد بشكل مستمر، وعدم قدرة الطواقم الطبية على انتشال الشهداء من مناطق القصف ومن تحت الركام.