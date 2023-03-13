القضاء اللبناني يُخضِع حاكم المصرف المركزي لجلسة تحقيق مع محققين أوروبيين

وأوضح مسؤول قضائي أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، أرسل مذكرة تبليغ إلى "سلامة" عبر قوى الأمن الداخلي، يطلب منه الحضور إلى مكتبه عند العاشرة (08:00 توقيت غرينتش) من صباح الأربعاء للاستماع إليه في إطار استنابات أوروبية.