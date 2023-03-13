القضاء اللبناني يُخضِع حاكم المصرف المركزي لجلسة تحقيق مع محققين أوروبيين

أبلغ القضاء اللبناني، اليوم (الاثنين)، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بوجوب الحضور إلى جلسة استماع الأربعاء المقبل مع محققين أوروبيين، يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته.
وأوضح مسؤول قضائي أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، أرسل مذكرة تبليغ إلى "سلامة" عبر قوى الأمن الداخلي، يطلب منه الحضور إلى مكتبه عند العاشرة (08:00 توقيت غرينتش) من صباح الأربعاء للاستماع إليه في إطار استنابات أوروبية.
وأضاف أن القاضي "أبو سمرا" سيوكل إليه طرح الأسئلة على "سلامة"، بحضور القضاة من فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا، وفقًا لـ"فرانس برس".
وفي حال مثول "سلامة" الأربعاء، ستكون المرة الأولى التي يستمع فيها قضاة أوروبيون إليه للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس.