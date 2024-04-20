بعد الهجوم الأوكراني بالمسيرات على روسيا.. موسكو تقصف خاركيف

شن الجيش الروسي، اليوم السبت، غارات على مبنيين سكنيين في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، في حين استهدفت مسيرات أوكرانية حلّقت في أجواء ثماني مناطق روسية ليل الجمعة مستودعاً للوقود وثلاث محطات كهربائية فرعية.