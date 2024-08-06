كندا تجلي دبلوماسييها وعائلاتهم من إسرائيل إلى الأردن وسط تصاعد التوترات بالمنطقة

ويرى خبراء ومحللون عسكريون أن الاحتمال الأرجح يتعلق بوجود "رد مدروس" من "محور المقاومة"، على أن تضغط الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل عليها لـ"تحمل الرد" وأن يكون "ردها المضاد مدروسًا أيضًا" على غرار ما حدث في إبريل الماضي، وفقًا لروسيا اليوم.