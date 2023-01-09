على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.. أحكام إعدام إضافية ضد المواطنين في إيران

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد قُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تَخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يُعتبر مسؤولون إيرانيون جزءًا كبيرًا؛ منها "أعمال شغب".