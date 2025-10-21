عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

في تطور جديد، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وأوضحت محافظة القدس في بيان أن المستوطنين أدّوا طقوسًا تلمودية أمام قبة الصخرة، في انتهاك متكرر لحرمة المسجد.
ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات متزايدة منذ بدء العدوان قبل عامين، في تصعيد خطير يهدف إلى تغيير الوضع القائم وتقسيم المسجد زمنيًّا.
وتُنفّذ هذه الاقتحامات بشكل شبه يومي، عدا يومي الجمعة والسبت، صباحًا ومساءً، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية، حيث تُفرض تصاريح خاصة لعبور الحواجز العسكرية المحيطة بالقدس.
ومنذ اندلاع العدوان الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، مما فاقم من معاناة الفلسطينيين في الوصول إلى المسجد وأداء شعائرهم الدينية.