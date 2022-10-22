في ذكرى مقتله وما دار في تلك الليلة.. قبر القذافي "المجهول" ما زال يثير الجدل

قَتَلة القذافي ما زالوا يخشونه

وسبَق أن صرّح صلاح بادي، قائد "لواء الصمود" في مصراتة (غرب)، الذي يُعد أحد المشاركين في دفن القذافي ونجله المعتصم، ووزير الدفاع أبو بكر يونس، بأنه "مستعد للكشف عن المكان الذي دُفنت فيه جثة القذافي ومن معه حال اتفاق مع الأعيان والمدن الليبية"؛ لكن حتى الآن لم يحدث شيء من ذلك. موضحًا أن "آخر مناقشة لمحاولة كشف قبر القذافي، وتسلم جثمانه لدفنه في مكان يليق به، جرت منذ سنتين؛ لكنها لم تؤدٍّ إلى نتيجة؛ لأن قتلته ما زالوا يخشونه حتى وهو ميت منذ أكثر من عقد من الزمان".