الأمم المتحدة تدين الغارات الإسرائيلية على غزة وتدعو لحماية المدنيين

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، ووصفتها بـ"المروعة"، بعد أن أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
وشددت المفوضية على أن القانون الدولي الإنساني يوجب حماية المدنيين، داعية الكيان الإسرائيلي إلى الامتثال لالتزاماته القانونية، ومؤكدة مسؤوليته عن أي انتهاكات.
وأضافت المفوضية أن العامين الماضيين حملا معاناة لا توصف ودمارًا شبه كامل للبنية التحتية في قطاع غزة، داعية إلى عدم تفويت الفرصة الحالية لتحقيق السلام، وبناء مستقبل أكثر عدلًا واستدامة.