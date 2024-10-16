جعبته مليئة بالفوضى.. ماذا سيفعل "ترامب" إذا خسر الانتخابات الرئاسية؟

وقام الجمهوريون بالفعل بتقديم أكثر من 100 دعوى قضائية في الولايات المتأرجحة، التي ستحدد الانتخابات لزرع بذور الطعون بعد الانتخابات، بما في ذلك الادعاء، دون دليل، بأن غير المواطنين سيصوتون بأعداد كبيرة، كما فعل حلفاء "ترامب" في الولايات الرئيسية - المسؤولون الانتخابيون المحليون، والمشرعون في الولاية، وربما القضاة - يمكن أن يسعوا إلى تأخير التصديق، وهو تأكيد العدد الرسمي للولاية، من خلال ادعاءات الاحتيال، ولم تنجح تلك الجهود في المرة الأخيرة، ويقول خبراء قانون الانتخابات: "إن القوانين في تلك الولايات واضحة بأن المسؤولين المحليين لا يملكون السلطة لإلغاء الأصوات أو تعطيل العملية".