اعتزام إيران على تحصيل رسوم على المقابر يثير غضب مواطنيها

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مواطنين إيرانيين أنه من غير المقبول أن تضطر عائلات الموتى لدفع مثل هذه الرسوم للتعويض عن عدم قدرة المسؤولين على السيطرة على الأزمة المالية.