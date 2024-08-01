تزايد المخاوف الدولية من التصعيد في الشرق الأوسط.. ودعوات لوقف العنف

أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية "روز ماري ديكارلو"، عن قلقها من تصاعد الهجمات في منطقة الشرق الأوسط، داعية إلى وقف العنف عبر الصواريخ والطائرات المُسيرة والهجمات المسلحة.
وأشارت "ديكارلو" خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، إلى مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحارسه الشخصي في طهران، مؤكدة ضرورة الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات وتحقيق السلام الإقليمي.
من جهته أدان السفير السوري "قصي الضحاك" الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، محذرًا من أنها قد تشعل المنطقة بأسرها.
بدوره ندّد المندوب اللبناني "هادي هاشم" بالهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي أسفر عن مقتل وجرح العديد، داعيًا مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لمنع تكرار هذه الاعتداءات وضمان المساءلة.