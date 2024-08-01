تزايد المخاوف الدولية من التصعيد في الشرق الأوسط.. ودعوات لوقف العنف

بدوره ندّد المندوب اللبناني "هادي هاشم" بالهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي أسفر عن مقتل وجرح العديد، داعيًا مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لمنع تكرار هذه الاعتداءات وضمان المساءلة.