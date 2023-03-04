"جوتيريش" يطالب الدول الغنية بمساعدة البلدان الفقيرة بـ500 مليار دولار سنويًّا

وقال "جوتيريش" في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنيّ بأقل البلدان نموًّا، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة: "إن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويًّا لمساعدة تلك الدول العالقة في حلقات مفرغة تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".