"جوتيريش" يطالب الدول الغنية بمساعدة البلدان الفقيرة بـ500 مليار دولار سنويًّا

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (السبت)، بخنق دول العالم الغنية، البلدان الفقيرة، بمعدلات فائدة جشعة وأسعار وقود مرتفعة.
وقال "جوتيريش" في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنيّ بأقل البلدان نموًّا، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة: "إن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويًّا لمساعدة تلك الدول العالقة في حلقات مفرغة تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف في كلمة وجّهها إلى البلدان الفقيرة: "في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة".