تحطّم طائرة مُسيّرة على شواطئ البحر الأسود في بلغاريا واستنفار بسبب وجود ألغام

وجاء في البيان: "تم إرسال فريق إزالة الذخائر المتفجرة من قاعدة فارنا البحرية، في وقت مبكر من هذا الصباح، بعد وصول بلاغ عن العثور على جزء من طائرة مُسيّرة، مع وجود جسم ملحق به، شبيه بالذخيرة".