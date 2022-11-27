"كوتين": مؤشرات على استعداد روسيا لمغادرة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

ذكر رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية بيترو كوتين، اليوم "الأحد"، أن هناك مؤشراتٍ على أن القوات الروسية ربما تستعدّ لمغادرة محطة زابوريجيا الضخمة للطاقة النووية، التي سيطرت عليها في مارس، بعد فترة وجيزة من بدء الغزو.
وقال "كوتين": "في الأسابيع الأخيرة نتلقّى فعليًّا معلومات بأن مؤشرات ظهرت على أنهم ربما يستعدون لمغادرة المحطة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "مبدئيًّا هناك عدد كبير جدًّا من التقارير في وسائل الإعلام الروسية تفيد بأن الأمر يستحقّ إخلاء المحطة، وربما نقل السيطرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وهناك انطباع بأنهم يحزمون حقائبهم ويسرقون كل ما يستطيعون".
وستشكّل مثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في ساحة المعركة في منطقة زابوريجيا الخاضعة للاحتلال الجزئي في جنوب شرق البلاد، التي لم يشهد خط الجبهة فيها تغيرًا يذكر منذ شهور.