"كوتين": مؤشرات على استعداد روسيا لمغادرة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

ذكر رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية بيترو كوتين، اليوم "الأحد"، أن هناك مؤشراتٍ على أن القوات الروسية ربما تستعدّ لمغادرة محطة زابوريجيا الضخمة للطاقة النووية، التي سيطرت عليها في مارس، بعد فترة وجيزة من بدء الغزو.