الجيش الإسرائيلي يسرح 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر تسريح خمسة ألوية قتالية تعمل في غزة، بينها لواءان من قوات الاحتياط.
وقالت الإذاعة إنه "بعد تقييم الأوضاع والعملية العسكرية تقرر سحب 5 ألوية من الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".
وبينت- حسب موقع العربية- أن الألوية الخمسة، هي لواءا الاحتياط 551 و14 وثلاثة ألوية تدريب.
ويأتي تسريح اللواءين في إطار عملية أوسع نطاقاً من المتوقع أن تشمل تسريح لواءات إضافية من الخدمة، وربما على أساس أسبوعي أو شهري، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الألوية التي تم تسريحها من غزة ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل اثنين آخرين من قواته خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليتجاوز إجمالي قتلاه 170 منذ بدء عمليته البرية.