بوتين: العالم يعيد تشكيل سلاسل التوريد جذريًا.. وروسيا تتجه نحو الجنوب والشرق

وفي ما يتعلق بسوق الغاز، أوضح بوتين أن بلاده أعادت توجيه صادراتها نحو الشرق الأوسط والشرق الأقصى بعد تراجع الطلب الأوروبي، مؤكدًا سعي موسكو إلى بناء شراكات جديدة في مجال الطاقة. وأشار إلى أن روسيا، رغم العقوبات الغربية، لا تزال تغطي نحو 20% من الاحتياجات العالمية من النفط ضمن إطار اتفاقية "أوبك+"، لافتًا في الوقت ذاته إلى تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا نتيجة العقوبات المفروضة على بلاده.