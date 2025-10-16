بوتين: العالم يعيد تشكيل سلاسل التوريد جذريًا.. وروسيا تتجه نحو الجنوب والشرق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أن العالم يشهد "إعادة بناء جذرية لسلاسل التوريد العالمية"، الأمر الذي يدفع روسيا إلى توجيه شراكاتها الاقتصادية وشركات الطاقة نحو دول الجنوب العالمي وشرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.
وأبرز بوتين تفوق بلاده في مجال الطاقة النووية، موضحًا أن روسيا هي "الوحيدة في العالم التي تنتج محطات الطاقة النووية الصغيرة"، مشيرًا إلى أن مؤسسة "روسآتوم" تستحوذ على نحو 90% من سوق بناء المحطات النووية عالميًا. كما تشارك روسيا في أكثر من 400 مشروع لتوليد الكهرباء في 55 دولة، معتبرًا أن الطاقة النووية تشكل "الهيكل المسؤول عن التوازن في مزيج الطاقة العالمي".
وفي ما يتعلق بسوق الغاز، أوضح بوتين أن بلاده أعادت توجيه صادراتها نحو الشرق الأوسط والشرق الأقصى بعد تراجع الطلب الأوروبي، مؤكدًا سعي موسكو إلى بناء شراكات جديدة في مجال الطاقة. وأشار إلى أن روسيا، رغم العقوبات الغربية، لا تزال تغطي نحو 20% من الاحتياجات العالمية من النفط ضمن إطار اتفاقية "أوبك+"، لافتًا في الوقت ذاته إلى تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا نتيجة العقوبات المفروضة على بلاده.
واختتم الرئيس الروسي حديثه بالتأكيد على أن العالم مقبل على زيادة في الاعتماد على الكهرباء في الدول النامية، مع استمرار دور الفحم في مزيج الطاقة، مشددًا على أهمية بناء أنظمة إمداد طاقة مرنة ومستدامة قادرة على مواكبة النمو الاقتصادي العالمي.