في جلستين ساخنتين بالكونجرس.. "بلينكن" يدلي بشهادته حول سياسة "إسرائيل"

ومرَّت حزمة المساعدات الخارجية الشاملة لـ"إسرائيل" وأوكرانيا وتايوان والاحتياجات الإنسانية، أخيرًا عبر الكونغرس في أبريل، بعد أن عرقلها الجمهوريون لعدة أشهر؛ بسبب عدم رضاهم عن مليارات الدولارات من المساعدات، التي أرسلتها واشنطن إلى كييف في حربها ضد الغزو الروسي، ولم تمرر الحزمة في مجلس النواب إلا لأن أغلبية الديمقراطيين أيّدوها، ولا يزال الحزبان منقسمين بشأن مقدار المساعدة الإضافية التي يجب أن تقدمها واشنطن إلى أوكرانيا.