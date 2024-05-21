في جلستين ساخنتين بالكونجرس.. "بلينكن" يدلي بشهادته حول سياسة "إسرائيل"

يَمثُل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام الكونجرس هذا الأسبوع؛ للإدلاء بشهادته حول ميزانية الشؤون الخارجية، التي طلبها الرئيس جو بايدن والبالغة 64 مليار دولار، وذلك وسط انقسامات عميقة مع الجمهوريين بشأن أولويات الإنفاق وسياسة "إسرائيل" في حربها على قطاع غزة.
ويُدلي "بلينكن" بشهادته اليوم (الثلاثاء) أمام لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الاعتمادات الفرعية، التي تشرف على الإنفاق الدبلوماسي والخارجي في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وفقًا لـ"رويترز".
وسيعود وزير الخارجية الأمريكي إلى كابيتول هيل غدًا؛ للإدلاء بشهادته في جولتين أخريين أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون ولجنة الاعتمادات الفرعية بمجلس النواب.
ويتوقع أن تركز جلسات الاستماع على سياسة "إسرائيل"، بعد أن أعلن "بايدن" في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيؤخر شحنة من القنابل إلى "إسرائيل"، وسينظر في حجب شحنات أخرى إذا شنّت القوات الإسرائيلية غزوًا رئيسيًا لمدينة رفح المكتظة باللاجئين في جنوب غزة.
وأثارت هذه التطورات إدانات غاضبة من الجمهوريين، الذين اتهم بعضهم "بايدن" بالتخلي عن "إسرائيل"، على الرغم من مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية، التي لا تزال في طريقها إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتعرّض "بايدن" أيضًا لانتقادات من العديد من الديمقراطيين، الذين يريدون منه أن يفعل المزيد -بما في ذلك وضع شروط على صادرات الأسلحة- للضغط على حكومة "نتنياهو" لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وعندما أدلى "بلينكن" ووزير الدفاع لويد أوستن بشهادتهما في مجلس الشيوخ في 31 أكتوبر الماضي، بشأن طلب "بايدن" للمساعدة الأمنية لأوكرانيا و"إسرائيل"، قاطعهما مرارًا وتكرارًا محتجون، نددوا بالمسؤولين لدعمهم "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.
وتكثفت الاحتجاجات بشأن غزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، بما في ذلك في الجامعات التي شهدت عشرات الاعتقالات.
ومرَّت حزمة المساعدات الخارجية الشاملة لـ"إسرائيل" وأوكرانيا وتايوان والاحتياجات الإنسانية، أخيرًا عبر الكونغرس في أبريل، بعد أن عرقلها الجمهوريون لعدة أشهر؛ بسبب عدم رضاهم عن مليارات الدولارات من المساعدات، التي أرسلتها واشنطن إلى كييف في حربها ضد الغزو الروسي، ولم تمرر الحزمة في مجلس النواب إلا لأن أغلبية الديمقراطيين أيّدوها، ولا يزال الحزبان منقسمين بشأن مقدار المساعدة الإضافية التي يجب أن تقدمها واشنطن إلى أوكرانيا.
وأعرب الجمهوريون عن غضبهم، أمس، من طلب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ووصف السيناتور ليندسي جراهام، وهو جمهوري بارز في لجنة الاعتمادات الفرعية، التي يدلى فيها "بلينكن" بشهادته اليوم، إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شائنة"، وتعهَّد بالعمل على معاقبة المحكمة.
وانتقد الديمقراطيون أيضًا إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، حيث وصفها بايدن بأنها "شائنة"، وأثار بلينكن تساؤلات حول اختصاص المحكمة، وكذلك حول العملية، التي اتبعتها في تقديم الطلب، معتبرًا أن ذلك قد "يعرض للخطر" المفاوضات الرامية إلى تحقيق صفقة بشأن الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقُتِلَ أكثر من 35 ألف فلسطيني في الحرب الإسرائيلية على غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع، وأصبح معظم سكان المنطقة الساحلية بلا مأوى، ودُمرت معظم البنية التحتية للمنطقة.