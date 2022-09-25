روسيا.. اعتقال مئات المحتجين ضد التعبئة العسكرية

على صعيد متصل، وقّع بوتين تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، إضافة إلى تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش.